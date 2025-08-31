מבצע “חג שבע לילדים” החל בשנת 2003 כיוזמה מקומית של תלמידי מוסדות החינוך של עמותת "מגדל אור" במגדל העמק, אשר ביקשו להחזיר בחזרה לחברה ולהעניק חבילות מזון לילדים אחרים שידם אינה משגת. תלמידי מגדל אור מקבלים חינוך ערכי ומענה לכל צרכיהם ולמדים כי כאשר מקבלים, צריך גם לדעת להחזיר ולתת. הם גייסו מוצרי מזון, ארזו וחילקו כ-500 חבילות למשפחות נזקקות. משנה לשנה הלכה וגדלה הפעילות עד שהפכה למבצע לאומי חשוב וחיוני.

כיום עמותת “מגדל אור” מסייעת לעשרות אלפי משפחות נזקקות ברחבי הארץ לקראת החגים. כבר למעלה מעשרים שנה שהעמותה מקיימת את מבצע “חג שבע לילדים” בו לוקחים חלק מתנדבים מכל רחבי הקשת הישראלית – חילונים, חרדים, חיילים, תלמידי בתי ספר, סלבריטאים ופוליטיקאים. אווירת הנתינה והאהבה של הרב, מאחדת סביבו את כולם בחדוות עשייה ועזרה לזולת.

כולם יחד, בלב אחד, דואגים לעשות שלאלפי ילדים יהיה "חג שבע".